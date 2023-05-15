Doğu Anadolu’da iki parti ağır bastı

Haberin Devamı

Oyların yüzde 80’inin sayıldığı dün gecenin verilerine göre, AK Parti’nin bölge genelinde birinci olduğu tablo değişmedi. Buna karşın AK Parti oylarındaki erime sandalye dağılımını da etkiledi. 2018’de yüzde 42.29 oyla 27 milletvekili çıkaran AK Parti, 7 puana yakın kayıp yaşadı. AK Parti’nin yüzde 35 civarında oyla bölgeden 22 milletvekilini Meclis’e taşıması bekleniyor. Bölgede yüzde 27 civarında oyla ikinci parti olan Yeşil Sol ise 21 milletvekili çıkardı. HDP, 5 yıl önce yüzde 32 oy oranıyla 18 milletvekili kazanmıştı. CHP’nin yüzde 13’ü geçen bölge oyuyla 5 ve MHP’nin yüzde 10’u aşan oyla 3 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.



MİLLET İTTİFAKI SAYIYI KORUDU



MHP 2018’de de yüzde 10 civarındaki oyla 3 sandalye kazanmıştı. CHP ve İYİ Parti’nin 2018’de ayrı ayrı 4 ve 1 milletvekili olarak aldığı sandalyeler, bu seçimde ortak oylarla yine 5 sandalye olarak bu kez CHP’nin hanesine yazıldı. Bu durumda AK Parti, eksilen 3 sandalyesini Yeşil Sol Parti ittifakına kaptırdı.



Cumhurbaşkanı seçiminde ise Erdoğan yüzde 52’ye yaklaşan oranla bölgeden birinci çıktı. Erdoğan, yüzde 69’u aşan oranla bölgede en yüksek oyu Malatya’dan alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 80’i aşan oranla en yüksek oyu Tunceli’den aldı.



Erzurum’da AK Parti, oy oranında 11 puanı bulan düşüşe karşın 4 olan milletvekili sayısını korudu. MHP yüzde 16 civarındaki oyla 1 milletvekili alırken, Yeşil Sol Parti yüzde 10’a yaklaşan oy oranıyla 1 milletvekili kazandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bu ilden seçilen ilk milletvekili oldu. 2018’de Erzurum’dan 1 milletvekili çıkaran İYİ Parti, yüzde 9’luk oy oranına karşın Yeşil Sol’un gerisinde kaldığı için sandalyesini kaybetti. Erdoğan, Erzurum’da partisinin 25 puan üzerinde bir oranla yüzde 68’i geçen oy düzeyine ulaştı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 24 civarında oy aldı.

Haberin Devamı

CHP VAN’DA VEKİL ÇIKARAMADI

Bölgenin en önemli merkezlerinden olan ve 8 milletvekili çıkaran VAN’da HDP’li ittifakın liderliği değişmedi. Yeşil Sol Parti, 2018’de yüzde 59 olan oy oranında 6 puanlık düşüş olmasına karşın 5 olan milletvekili sayısını 6’ya çıkardı. Bunda AK Parti’nin oyundaki düşüş etkili oldu. 5 yıl önce yüzde 31 oranla 3 milletvekili çıkaran AK Parti’nin oy oranı bu seçimde yüzde 30’a ulaşmadı. AK Parti’nin yüzde 26 oyla 2 milletvekili çıkarması bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİLER



CHP 2018’deki yüzde 2.6 oyunu neredeyse üç kata yakın şekilde yüzde 8.5’a ulaştırmasına karşın aldığı oy miktarı D’hondt sisteminden vekil çıkarmasına yetmedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 61’i aşarken, Erdoğan yüzde 36 civarında oy aldı. 2018’deki Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan yüzde 35.4 oranında oy almıştı. Kılıçdaroğlu’nun da 2018’de HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile o dönemki adaylardan Muharrem İnce’nin aldığı toplam oy oranına ulaştığı görüldü. Bu tablo, genel olarak Doğu, Güneydoğu’da olduğu gibi özelde Van’da da HDP’nin seçmen kitlesinin neredeyse tamamını Kılıçdaroğlu’na yönlendirebildiğini gösterdi.