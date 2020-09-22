MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor
GeriGündem Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden önce Kars ve Ardahan'da, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum’da 11, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklıklar da Erzincan ve Iğdır’da 28, Ağrı ve Erzurum'da 25, Kars’ta 23, Ardahan'da 22 derece olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle