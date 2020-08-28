MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor
GeriGündem Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 34, Iğdır’da 33, Erzurum ve Kars’ta 29, Kars’ta 27, Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle