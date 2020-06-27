MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
GeriGündem Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Bölge genelinde sabah saatlerinde Kars, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle