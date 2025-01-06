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Doğu Anadolu'da 5 il yeniden beyaza bürüdü

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#Doğu Anadolu#Kar#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:33

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

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Erzurum'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası caddeler, sokaklar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.

Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Lalapaşa Camii, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi mekanlar da karla kaplandı.

Belediye ile kara yolları ekipleri, karla mücadele, tuzlama ve temizlik çalışmaları başlattı.

Soğuk hava nedeniyle de yollarda buzlanma, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

- Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar, karla kaplanan park halindeki araçlarını ve iş yerlerinin önünü fırça ve küreklerle temizledi.

Şehir mezarlığında metrelerce buz sarkıtının bulunduğu su deposu ve çevresi de dronla görüntülendi.

- Tunceli

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Tunceli’de sabah saatlerinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı yüksek noktalarda yer yer tipiye dönüştü.

Kar, Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

- Kars

Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar, karlı haliyle dronla görüntülendi.

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#Doğu Anadolu#Kar#Erzurum

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