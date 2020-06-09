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ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ağrı'da 7, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars ve Erzurum'da 27, Ardahan'da 26 derece olacak.

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