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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Doğu Anadolu için sağanak ve dolu uyarısı

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Doğu Anadolu için sağanak ve dolu uyarısı
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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün görülecek gök gürültülü sağanağın, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel dolu yağışıyla birlikte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde (Oltu, Şenkaya, Olur) yerel dolu yağışıyla birlikte etkili olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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