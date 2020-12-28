Doğu Anadolu buz kesti! Örümcek ağları bile kırağı tuttu

Doğu'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı 20 derecenin altına düştü. Doğu'nun Çukurova’sı olarak nitelendirilen Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8.8 derece olarak ölçüldü. Termometrelerin eksi 25.3 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 22.9 derece ile Erzurum'un Köprüköy, eksi 22.8 derece ile Horasan ve Çat, 22.7 derece ölçülen Tekman ilçesi ile Ağrı kent merkezi, hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kent merkezlerinde yapılan ölçümlerde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 22.7, Ardahan 19.4, Kars 18.6, Erzurum 13.8, Muş 13.2, Erzincan 6.8, Iğdır 8.8.

ÖRÜMCEK AĞLARINI KIRAĞI BAĞLADI

Ardahan’da soğuk ve sisli hava etkili oldu. Dün gece etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, akaryakıt depoları donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu, kapıların kilitleri de buz tuttu. Bir kamelyanın üstünde örümcek ağlarının kırağı tutması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

ERZURUM'DA SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR

​Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 22.3 derece ölçüldüğü, yoğun sisin etkili olduğu havalimanı bölgesinde ise kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyoya dönüşen hava limanı yolu renkli görüntüler oluşturdu.

Görüş mesafesinin zaman zaman 4 metreye kadar düştüğü Erzurum-Ağrı karayolunun Horasan ilçesi yakınlarında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.