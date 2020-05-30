Doğu Anadolu bölgesi illeri nelerdir? Doğu Anadolu bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi yüz ölçümüyle, bu alanda en büyük bölge konumundadır. Enlem farkının en fazla olduğu bölge, Türkiye'nin çatısı şeklinde nitelendirilir. Ovalar ortalama 1500 metre yükseltiye sahiptir. Türkiye'nin en yüksek üç dağı bu bölgede bulunur. Toprak açısından 1.sırada olan bölge, nüfus bakımında Türkiye bölgeleri arasında son sırada yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri

Türkiye'nin en doğu kısmında bulunduğundan, 1941 yılında düzenlenen Birinci Coğrafya Kongresi sonrası, Doğu Anadolu Bölgesi ismini almıştır. Doğu Anadolu Bölge sınırlarında toplamda 14 il 125 ilçe bulunur. Yüz ölçümü açısından en büyük şehir Erzurum iken, en küçüğü Iğdır ilidir. Doğu Anadolu Bölgesinin illeri şu şekilde sıralanabilir.

- Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli Van olarak sıralanır.

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi, diğer bölgeler gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler şöyle sıralanır.

- Alan açısından Türkiye'nin en büyük bölgesidir.

- Türkiye'nin en dağlık bölgesidir. Ayrıca yükselti açısından Türkiye bölgeleri arasında 1. sırada yer alır.

- Türkiye'nin en büyük gölü bu bölgede yer alır. (Van Gölü) Ancak suyu sodalı olduğundan balıkçılık için elverişli değildir.

- Kara ikliminin şiddetli türü bölgede yer alır. Yazlar kısa ve serin olur. Kışlar ise uzun ve oldukça soğuktur. Türkiye'de en düşük sıcaklıklar bu bölgede görülür.

- Dağlık olması ve ikliminin elverişsiz olması ve tarım alanlarının az olması başka yerlere gölerin olmasına neden olur.

- Bölgenin bitki örtüsü alçak alanlarda bozkır, yükseklerde ormanlık alanlardır. Nüfusun çoğunluğu ovalarda toplanmıştır.

- Geçim kaynağı büyükbaş hayvancılıktır. Hayvan ve hayvan ürünleri ticareti yaygındır. İklimin elverişli olduğu alanlarda tarım yapılabilir. Maden açısından en zengin bölgedir.

- Türkiye'de elektrik üretimin en fazla yapıldığı bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi İklimi

Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hakim olan iklim çeşidi karasal iklimdir. Yükseltinin fazla olduğu bölümlerde orman bitki örtüsü görülebilir. Genel olarak görülen karasal iklim türünde, yazlar kısadır ve serindir. Kış mevsimi ise soğuk ve uzun geçer. Kış aylarında yağışlar genellikle kar şeklinde olur. Don tutma durumu çok fazladır.

Alçak alanlarda yaz ayları nispeten daha sıcaktır. Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak ayı ortalama sıcaklık -4.3 civarındadır. Temmuz ayında ise sıcaklık ortalaması 24 derecedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,2 derecedir. Bölgeye yıllık 579 mm yağış düşer. Yağış çoğunlukla ilkbahar ve kış mevsimlerinde sık görülür.

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Doğu Anadolu Bölgesi engebeli ve dağlık alanlara sahiptir. Burada yer alan ovalar oldukça büyük ve yüksektirler. Bölgede bulunan ovaları şu şekilde sıralayabiliriz.

- Kağızman Ovası

- Iğdır Ovası

- Karaköse Eleşkirt Ovası

- Doğu Beyazıt Ovası

- Muş Ovası

- Malazgirt Ovası

- Elbistan Ovası

- Elazığ Ovası

- Bingöl Ovası

- Malatya Ovası

- Erzincan Ovası

- Erzurum Ovası

- Pasinler Ovası

- Tercan Ovası

Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi, Van Gölü nedeniyle değişebilen iklime sahiptir. Malatya ve Elazığ'da karasal iklim vardır. Van ve çevre illeri ise ılıman iklime sahiptir. Erzurum kışları soğuk olmasına rağmen, yaz aylarında yeşil bir iklime sahiptir.