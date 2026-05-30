Doğu Akdeniz’i sağanak vurdu

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi. Deliçay kuvvetli sağanak nedeniyle taştı, çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Defne ilçesinde de sağanak etkili oldu. Düziçi’nde de dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı. Düziçi’nde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü. Hatay Dörtyol’da bir plajda park halindeki cip, sel sularına kapılarak denize sürüklendi.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR’lar sürüklenerek zarar gördü. Düziçi ilçesinde su basan sokaktaki çok sayıda aile, evlerinde mahsur kaldı. Araçların suya gömüldüğü sokaktaki vatandaşlar, yüksekliği 1 metreyi bulan suda yürüyerek evlerinden ayrıldı. Bazı çocuklar ise boylarını aşan su nedeniyle evden yüzerek çıktı. Adana’nın İmamoğlu ilçesinde de bir vatandaş, su basan evindeki kedisini boğulmaktan son anda kurtardı.

KARADENİZ’DE TAŞKIN VE HEYELAN

Artvin’in Borçka ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle Camili Köyü Deresi taştı. Taşkında dere üzerinde bulunan ve bölgede beş köye ulaşımı sağlayan yol hasar gördü. Hopa’da meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

TUR TEKNESİ BATTI

MUĞLA Marmaris’te Cennet Adası açıklarında dün saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, 110 yolcusuyla denize açılan ‘Bigboss Diamond’ isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi. Tekne, karaya yakın bir noktaya yönlendirilip içindeki yolcular bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi. Tekne sulara gömüldü.