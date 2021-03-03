Doğu Akdeniz'de sürpriz gelişme... Çavuşoğlu: Mısır ile anlaşma imzalayabiliriz

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Özellikle Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan’ın içinde olduğu iş birliğine önem veriyoruz. Nasıl Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyorsak Gürcistan’ı da destekliyoruz.

Biz tüm toplantılarda düşüncelerimizi açıkça söylüyoruz. NATO ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini istiyoruz.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’na katkılarından doları Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu eylem planının amacı vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini artırmak. Hukukun üstünlüğünü daha da güçlü şekilde tesis etmek istiyor. AB Konseyi , BM gibi önemli uluslararası kurumların referansları dikkate alındı.

Vize serbestisesinin geri kalan şartlarını da sağlayacak şekilde yapıldığını görüyoruz. Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır. AB üyelik sürecin fasılların açılış ve kapanış sürecini gerçekleştireceğiz. Üyelik sürecinin canlandırılması için bizim için yeterli. AB tarafından samimi siyasi görüş bekliyoruz.

AB ve Gürcistan ve Ukrayna’ya gösterdiği esnekliğin yarısı sağlasa vize serbestliği olabilirdi.

DOĞU AKDENİZ

İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz.