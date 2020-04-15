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DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'de gemileri böyle takip ediliyor...

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Doğu Akdeniz'de gemileri böyle takip ediliyor...
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Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü.

Doğu Akdenizde gemileri böyle takip ediliyor...

Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.

 

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