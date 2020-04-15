Doğu Akdeniz'de gemileri böyle takip ediliyor...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü.

Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.