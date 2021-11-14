Doğu Akdeniz’de dev tatbikat

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre dev tatbikata 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 insansız hava aracı (İHA), Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma Görev Timleri (SAT/SAS), kıyı birlikleri, kamu-sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dâhil yaklaşık 5 bin personel katıldı.

YUNANİSTAN’LA YİNE NAVTEX KRİZİ

YUNANİSTAN, Türkiye’nin tüm uyarılarına ve Lozan Anlaşması’na aykırı olmasına rağmen gayri askeri statüdeki adalarda askeri faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan’ın Lozan Anlaşması’nı ihlal ederek Limni adasındaki servis istasyonundan iki ayrı NAVTEX (Denizcilere uyarı) yayınlamasına Türkiye karşı NAVTEX’lerle yanıt verdi. Yunanistan’ın önceki gün Semadirek adasının çevresi için yayınladığı ve 17 Kasım’a kadar geçerli olacağını duyurduğunu NAVTEX’e karşı, Türkiye de İzmir istasyonundan bir NAVTEX yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından dün saat 19.30’da yayınlanan NAVTEX de, Yunanistan NAVTEX’i ile Semadirek’in gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Türkiye NAVTEX’inin geçerlilik süresinin 17 Kasım saat 22.01’e kadar olduğu belirtildi. Türkiye ayrıca Atina yönetiminin yine Limni adası istasyonundan yayınladığı ve Midilli adası için geçerli olduğunu duyurduğu NAVTEX’in de Lozan’a aykırı olduğunu duyurup, bunun için de dün saat 19.21’de karşı NAVTEX yayınladı. Türkiye’nin bu NAVTEX’inin geçerlilik süresi 18 Kasım saat 21.01 olarak duyuruldu. Türkiye yayınladığı bu NAVTEX’lerle Yunanistan’ın Lozan Anlaşması’nı ihlal ettiğini kayıt altına almış oldu.