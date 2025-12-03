Doğu Akdeniz’de ‘barış’ tatbikatı

Haberin Devamı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, komutanlar, gözlemci ülke temsilcileri, tatbikatı TCG Kemalreis firkateyninden takip etti.

REHİNELER KURTARILDI

Tatbikata 30 gemi, 67 hava aracı, sualtı taarruz, sualtı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburu katıldı. Tatbikata Azerbaycan’dan 1 çıkarma birliği, ABD’den terörle mücadele timi, Pakistan’dan ise deniz karakol uçağı katılırken, 19 ülke de gözlemci olarak yer aldı. Senaryo gereği Sarısu Plajı’nda rehin alınan kişileri kurtarmak için plaja amfibi hücum akını gerçekleştirildi. Rehineleri kurtarmak için 3 amfibi çıkarma aracı LCVP, 5 bot ve hem karada hem denize hareket edebilen 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) kullanıldı. Bu sırada tatbikata katılan askeri helikopterler de senaryo gereği belirlenen alanları vurup, deniz piyade birliklerini alana indirdi. Tatbikat gereği yaralı kurtarılan bir kişi ise askeri helikopterle TCG Sancaktar’a taşındı. Gemiye helikopterle iniş yapan Türkiye ve Azerbaycan askeri birlikleri iki ülkenin bayraklarını açtı. Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından, tatbikata katılan araçlar TCG Kemalreis firkateyni önünden selamlama geçişi gerçekleştirdi.

19 ÜLKEDEN 11 BİN PERSONEL

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın 103 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından kontrol edildiğini söyledi: “Tatbikat, 30 gemi, 67 hava aracı, sualtı taarruz, sualtı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburu, NATO daimi deniz görev grubu ve NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubundan 8 gemi ve 19 ülkeden 93 yabancı katılımcı olmak üzere yaklaşık 11 bin personelin iştirakiyle, başarıyla icra edilmiştir. Tatbikat süresince, insansız hava araçları ve zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekâtta başarıyla kullanılmış, kamikaze insansız deniz araçları ile muhasım unsurlara sürü halinde taarruz eğitimleri gerçekleştirilmiş, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve denizaltılarımızın müşterek harekatına yönelik usuller, denenmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın teminatıdır.”

Senaryo gereği rehin alınanları kurtarmak için sahile amfibi hücum düzenlendi. Tatbikatta helikopterler de deniz piyade birliklerini alana indirdi.

Tatbikatta denizaltılar da yer aldı.