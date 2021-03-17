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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz’de ABD’yle eğitim

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Doğu Akdeniz’de ABD’yle eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de ortak hareket kabiliyetini arttırmaya yönelik eğitimler yapacak.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TCG Gemlik dün Rodos adası güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başladı. TCG Gemlik ile ABD görev grubu bugün seyir yapacak yarın da Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Yapılacak geçiş eğitimlerine başka fırkateynler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar da katılacak. Öte yandan, NATO gemilerinin Karadeniz’de yapacağı ortak deniz tatbikatı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait Barbaros sınıfı TCG Kemalreis (F-247) fırkateyni de dün Gürcistan’ın Poti limanına ulaştı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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