Doğu Akdeniz’de ABD’yle eğitim

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TCG Gemlik dün Rodos adası güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başladı. TCG Gemlik ile ABD görev grubu bugün seyir yapacak yarın da Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Yapılacak geçiş eğitimlerine başka fırkateynler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar da katılacak. Öte yandan, NATO gemilerinin Karadeniz’de yapacağı ortak deniz tatbikatı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait Barbaros sınıfı TCG Kemalreis (F-247) fırkateyni de dün Gürcistan’ın Poti limanına ulaştı.

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