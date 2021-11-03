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Doğu Akdeniz’de 10 ülkeyle tatbikat

#Doğu Akdeniz#Tatbikat#Cüneyt Talayman
Doğu Akdeniz’de 10 ülkeyle tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen ‘Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’ başladı.

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Gözlemcilere ve basın mensuplarına Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da brifing verildi. Brifingde Yarbay Cüneyt Talayman, Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’nın 12 Kasım'a kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Doğu Akdeniz’de icra edileceğini belirtti. Talayman, tatbikata 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katıldığını söyledi.Talayman, tatbikat kapsamında, 2023 ve 2028 yıllarında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) içinde Deniz Unsur Komutanlığı gibi önemli ve saygın bir görevi alması planlanan Türk Deniz Görev Kuvveti’nin gözlenmesinin amaçlandığını vurguladı. Tatbikata ayrıca Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna’dan11 gözlemcinin katıldığını anlatan Talayman, 7-10 Kasım tarihleri arasında da Doğu Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi kriz yönetimi serbest oyun safhasının icra edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de 10 ülkeyle tatbikat

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#Doğu Akdeniz#Tatbikat#Cüneyt Talayman

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