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Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz Konferansı | Diplomasi her daim doğru yoldur

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Doğu Akdeniz Konferansı | Diplomasi her daim doğru yoldur
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri başlatma fırsatının oluşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansının açılış konuşmasını yapan Altun, “Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız. Bu ivmeyi artırmak için bir sonraki adımımız, Kıbrıs Türklerini içeren bölgesel konferans olmalıdır. Kazan-kazan çözümleri üretmek ve bölgenin kaynaklarının barışa hizmet etmesi için tek yol budur” dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yardımları ile diyalog ve diplomasiye alan açıldığını belirterek “Diplomasi her daim doğru yoldur” dedi.

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