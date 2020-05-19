Dogmatik Ne Demek? Dogmatik Nedir? Dogmatik Tdk Kelime Anlamı

Dogmatik kelimesine Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman, ‘Felsefe ve din dogmalarının mantıksal açıdan ve sıralı biri yolla ortaya konuluşu’ biçiminde ifade etmek mümkün. Özellikle deney bilgisini ve kanıtları bir kenara bırakmak suretiyle, onları hiçe sayarak inanç öğretileri çıkaran bir düşünce yapısıdır.

Dogmatik Ne Demek?

Dogmatik kelimesi geçmişten günümüze kadar hala tartışması devam eden önemli bir derin felsefi düşüncedir. Özellikle deneyi bilgisi ile beraber deneye dayalı olan kanıtları yadsıyarak, bütün kanıları inanç öğretisi üzerinden ele alan bir düşünce şekli biçiminde ifade edilebilir. Aynı zamanda felsefe ve din dogmaların, mantıksal ya da dizgesel şekilde ortaya konmasıdır.

Dogmatik Nedir?

Kısaca ve net şekilde anlatmak gerekirse dogmatik kelimesi, ‘Deneye dayanan kanıtları ve deney bilgisini hiçe sayarak, sadece inanç öğretileri üzerinden düşünce çıkaran felsefe yapısı içinde ele almak mümkün. Özellikle Dogmatik düşünce şekilde ifade edilmekte ve buna göre ele alınmaktadır.

Bu felsefeye inanan ve yaşam biçimini buna göre şekillendirmiş günümüzde pek çok insan bulunmaktadır. Bilimsel ve deneysel kanıları bir kenara bırakmak suretiyle, tamamen mantıksal ve sıralı biçimde inanç öğretilerini ele almak şeklinde anlatmak mümkün.