Doğmamış çocuğa fitre verilir mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevap şu şekilde;

"Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir."

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