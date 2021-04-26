Doğmamış çocuğa fitre verilir mi?
Doğmamış çocuğa fitre verilir mi sorusu, özellikle fitre zamanının gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğmamış çocuğa fitre verilir mi sorusuna verdiği cevabı arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, doğmamış çocuğa fitre verilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Doğmamış çocuğa fitre verilir mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevap şu şekilde;
"Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir."
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