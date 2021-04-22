Dogecoin kaç dolar/TL'den işlem görüyor? İşte ayrıntılar - Dogecoin nedir?
Bitcoin'e tepki olarak, mizah amaçlı ortaya çıkan Dogecoin kısa sürede büyük bir başarıya imza atmıştı. Kripto para birimleri düşüş yaşarken, etkilenmeyen Dogecoin dün tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bu gelişmelerin ardından, 20 Nisan Doge Günü olarak kutlandı. Şimdi ise Dogecoin güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, dogecoin kaç dolar/TL'den işlem görüyor?
Kripto paralar arasında son zamanlarda en dikkat çekenlerden biri de Dogecoin. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımlar ile adını duyuran bu kripto para, son günlerde her anlamda popülaritesini arttırmaya devam ediyor. İşte, dogecoin hakkında en son gelişmeler...
Son dönemde Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ile birlikte alt coinlerde de düşüş yaşanmış yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı. Buna rağmen Dogecoin'de çok büyük kayıplar yaşanmadı.
Dogecoin an itibariyle 0,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu rakamda TL cinsinden 2,83 TL'ye tekabul ediyor.
Not: Rakamlar anlık olarak değişim göstermektedir.
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