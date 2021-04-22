Dogecoin kaç dolar/TL'den işlem görüyor? İşte ayrıntılar - Dogecoin nedir?

Kripto paralar arasında son zamanlarda en dikkat çekenlerden biri de Dogecoin. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımlar ile adını duyuran bu kripto para, son günlerde her anlamda popülaritesini arttırmaya devam ediyor. İşte, dogecoin hakkında en son gelişmeler...

Son dönemde Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ile birlikte alt coinlerde de düşüş yaşanmış yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı. Buna rağmen Dogecoin'de çok büyük kayıplar yaşanmadı.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin an itibariyle 0,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu rakamda TL cinsinden 2,83 TL'ye tekabul ediyor.

Not: Rakamlar anlık olarak değişim göstermektedir.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara