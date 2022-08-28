Doğaya dönenlere mobilize tarım okulu

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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olan İbrahim Hakan Gün, Türk Standartları Enstitüsü’nden aldığı Organik Tarım Kontrolörü eğitimi ile Ziraat Odası’nda Tarım Danışmanı olarak çalışmaya başladı. İş hayatında anlatmak yerine göstermenin daha faydalı olduğunu fark eden Gün, böylece emekliliğinde köy köy gezip çiftçilere “göstererek” eğitim verme fikrinin doğduğunu söylüyor ve Gezici Organik Tarım Okulu’nu şöyle anlatıyor:

ŞEHİRDEN GÖÇENLER

Minibüsümü ‘Gezici Organik Tarım Okulu’na çevirme fikri emeklilik hayalimdi. Köy köy gezip çiftçilere eğitim verme fikrimde kendime bir kriter koydum. O da şehirden köye göç eden ve tarıma yeni başlayan genç çiftçilerle bir araya gelmekti. Çünkü köyüne gelip organik tarım yapan, katma değeri yüksek ürünler üretip işleyen kişilerin artmasına destek olmak istiyorum. Türkiye’nin geleceğinin tarıma dayalı inovasyonda olduğuna inanıyorum.

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Ayşegül Yeşiltepe, İstanbul’da 12 yıl özel sektörde finans uzmanı olarak çalışmış. Geçen yıl köyüne dönmüş. “Ben burada gerçeği gördüm. Gerçek de gelecek de tarımda” diyor.

2018 yılından beri neredeyse Ordu’nun tüm ilçelerini gezdim. Bunun yanı sıra Giresun ve Trabzon’u da gezerek oradaki çiftçilerle de bir araya geldim. Mersin, Eskişehir ve Ankara’da organik tarım yapan çiftçilerimizden davet aldım. Önümüzdeki süreçte oralara da gidip

eğitimler vereceğim.”

HEM TEORİK HEM PRATİK

Organik tarım yapan ya da yapmak isteyen çiftçilerle tanıştıktan sonra köyün kahvesinde veya camide bir araya gelen Gün, eğitimin tam 1 gün sürdüğünü söyledi. Günün yarısı videolu anlatımla, kalan yarısı da uygulama yaparak geçiyor. İlk mezunlarını 2020-2021 döneminde veren İbrahim Hakan Gün’ün her öğrencisi hasat zamanı karnesini alamıyor. Karne almanın en önemli şartı çiftçinin bir önceki seneye oranla üretimini arttırmış olması ve tamamen organik yöntemlerle, kimyasal kullanmadan ürününü yetiştirmesi.

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