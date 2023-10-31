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Doğaüstü güçleri olduğu iddiasıyla kızları taciz eden kişi tutuklandı

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#Osmaniye#Şüpheli#Emniyet
Doğaüstü güçleri olduğu iddiasıyla kızları taciz eden kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 23:35

Osmaniye'de, tanrı tarafından görevlendirildiğini ve doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu öne sürerek genç kızları taciz eden şahıs tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri gelen ihbarlar üzerine,

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İddiaya göre A.S., kendisini tanrı tarafından görevlendirildiğini, doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu iddia edip genç kızları, taciz etti. Genç kızlara doğaüstü varlıkların içine kaçtığını söyleyen şüpheli, para karşılığı tedavi ettiğini öne sürdü. Şüphelinin doğaüstü varlıkların çok güçlü olduğunu, baş edemediğini ifade ederek ücret tarifesini arttırdığı öğrenildi. Şüphelinin sözde tedaviye ikna ettiği genç kızların özel bölgesine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.S. tutuklandı.

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#Osmaniye#Şüpheli#Emniyet

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