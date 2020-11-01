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Tolga TAHÇI- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

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Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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İzmir'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

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