Doğanın gizemlisi köye indi: Bölgede nadiren görülüyordu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 09:12

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyünde, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken bir vaşak, yerleşim yerlerine kadar geldi.

Köyde bir evin önüne kadar gelen yabani hayvan, burada uzun süre yiyecek arayışını sürdürdü. Doğanın "gizemli kedisi" olarak bilinen vaşağın, çevreyi dikkatle incelediği ve evin etrafında dolandığı görüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Nesli koruma altında olan vaşağın bu nadir görüntüleri, evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre kapı önünde yiyecek arayan vaşak, daha sonra sessizce ilerleyip gözden kaybolarak doğal yaşam alanına geri döndü. Köy sakinleri, bölgede nadiren görülen bu türün köye kadar inmesinin tedirginliğini yaşadı.

