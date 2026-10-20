Doğan’ın da cansız bedeni bulundu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cip sel sularıyla sürüklendi. Ekiplerin ulaştığı sürücü Mustafa Deniz Ertaş, selde sürüklenen aracın camını kırarak araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmalarında, pazar günü, Fatih Demirtaş'ın (31) cesedi kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik’teki Büyükdere’de bulundu.

6 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

Ekipler tarafından dün de sürdürülen çalışmalardan bir acı haber daha geldi. Sabah 08.30 sıralarında, Doğan Arslan'ın cansız bedeni de kayboldukları yerin 6 kilometre uzağında, Pendik'teki aynı derede bulundu.