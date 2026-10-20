Doğan’ın da cansız bedeni bulundu

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Cip sel sularıyla sürüklendi. Ekiplerin ulaştığı sürücü Mustafa Deniz Ertaş, selde sürüklenen aracın camını kırarak araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmalarında, pazar günü, Fatih Demirtaş'ın (31) cesedi kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik’teki Büyükdere’de bulundu.
6 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ
Ekipler tarafından dün de sürdürülen çalışmalardan bir acı haber daha geldi. Sabah 08.30 sıralarında, Doğan Arslan'ın cansız bedeni de kayboldukları yerin 6 kilometre uzağında, Pendik'teki aynı derede bulundu.