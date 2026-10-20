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Doğan’ın da cansız bedeni bulundu

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#KOCAELİ#Mustafa Deniz Ertaş#Doğan Arslan
Doğan’ın da cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, geçen cumartesi 23.00 sıralarında, Yediyer Caddesi yanındaki dereye düştü.

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Cip sel sularıyla sürüklendi. Ekiplerin ulaştığı sürücü Mustafa Deniz Ertaş, selde sürüklenen aracın camını kırarak araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmalarında, pazar günü, Fatih Demirtaş'ın (31) cesedi kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik’teki Büyükdere’de bulundu.

6 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

Ekipler tarafından dün de sürdürülen çalışmalardan bir acı haber daha geldi. Sabah 08.30 sıralarında, Doğan Arslan'ın cansız bedeni de kayboldukları yerin 6 kilometre uzağında, Pendik'teki aynı derede bulundu.

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#KOCAELİ#Mustafa Deniz Ertaş#Doğan Arslan

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