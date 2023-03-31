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Doğanın Anneleri'nden depremzede aileler için etkinlik

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Doğanın Anneleri#Hülya Koçyiğit
Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 15:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında kurulan ve aralarında ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit’in de bulunduğu “Doğanın Anneleri” gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanında depremzede ailelere destek olmak, çocuklarla güzel bir vakit geçirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" gönüllüleri, Gaziantep Nurdağı’nda depremzede ailelerle bir araya geldi.

Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik

Doğanın Anneleri” hareketi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşturulan konteyner kentte yaşayan afetzede ailelere, özellikle kadınlara destek olmak ve çocuklarla güzel bir vakit geçirmek amacıyla Gaziantep’te Nurdağı geçici barınma alanında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik



Depremzedeler için gün boyu süren etkinliklere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Modacı Nejla Güvenç, Minyatür Sanatçıcısı Leyla Kara ve Jülide Kişioğlu, Solist Zeynep Betül Akyıldız, Müzisyen Ömer Çeşim katılarak destek verdi.

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Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik



“DEPREMZEDELERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK ADINA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Gönüllü kadınlar, Nurdağı'nda konteyner kentte yaşayan afetzedeleri ziyaret ederek içinde hijyen ve temizlik malzemesinin bulunduğu hediye paketleri verdi. Gönüllüler, kız çocuklarının saçlarını tarayıp örerken erkek çocukların ise yüzlerini boyadı ve alanda kurulan çadırlarda animasyon eşliğinde çocuklara yönelik eğlenceli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Gün boyu çeşitli etkinliklerle depremzedelere destek olan gönüllü kadınlar, daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaptı.

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Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik



İFTAR SONRASINDA DA ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ MASAL ANLATIMI VE OYUNLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk olarak sahneye çıkan solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, çocuklar için müzikli masal performansı gerçekleştirdi. Ardından minyatür sanatçısı Leyla Kara, çocuklarla boyama etkinliği yaptı. Hareketin üyeleri, çeşitli müzikler eşliğinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Doğanın Annelerinden depremzede aileler için etkinlik

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Doğanın Anneleri#Hülya Koçyiğit

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