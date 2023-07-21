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Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! Acılı abladan kahreden sözler...

Güncelleme Tarihi:

#Doğanay Güzelgün#Bisiklet#Kadıköy
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 11:13

Kadıköy Bostancı'da polis noktasından kaçarak bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablasının sözleri ise yürekleri dağladı. Acılı abla, yaptığı açıklamada "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.

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Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğanay Güzelgünü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp Acılı abladan kahreden sözler...

Kaza sonrası Temel Ünlü olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Doğanay Güzelgün'ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

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Doğanay Güzelgünü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp Acılı abladan kahreden sözler...

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI VE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

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Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.

Doğanay Güzelgünü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp Acılı abladan kahreden sözler...

"YAKALANMAMASI ANORMAL BİR DURUM"

Doğanay Güzelgün'ün yeğeni Tunay Erol ise, "3 tane çevirmeden geçiyordu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş yaklaşık 130- 140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. 3 gündür firar bu arkadaş. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını istiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz " şeklinde konuştu Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Doğanay Güzelgünü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp Acılı abladan kahreden sözler...

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#Doğanay Güzelgün#Bisiklet#Kadıköy