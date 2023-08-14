Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! Yeni bilgiler ortaya çıktı

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Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürerken olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Emniyetten alınan bilgilere göre şüphelinin 2 cep telefonu olduğu, birini kaçarken otomobilinin içinde bıraktığı ortaya çıktı. Şüpheli Ünlü'nün diğer cep telefonu ise yerine teslim olmaya gelen Mehmet Can Ç.'nin evi arandığı sırada bulundu. Öte yandan şüpheliyi yakalamak için 4 ayrı eve baskın düzenlendiği öğrenilirken, Temel Ünlü'nün 11 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

"İSTANBUL'DA SÜRÜCÜNÜN BULUNAMAMASI İNANILMAZ"

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Çok üzücü. Olayın üstünden bu kadar gün geçmesine rağmen İstanbul'da sürücünün bulunamaması inanılmaz. Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı. Ne yapılması gerekiyorsa arkadaşları yapıyor. Biz de destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

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"BİSİKLETLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR"

Bu tür kazaların azaltılması için pek çok girişimleri olduğunu söyleyen Suyabatmaz, "Öncelikle sürücü kursları eğitiminde daha fazla bisikletle ilgili bilginin sürücü adaylarına verilmesi gerek. Ve sürücü sınavlarında da bisikletlilere karşı nasıl davranılması gerektiği eğitim ve sınav sorularına eklenmesi konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca bu konunun temeli bisiklet sürücülerinin de eğitilmesi için ilkokullarda trafik derslerinin Avrupa'da olduğu gibi bisikletle olması ve uygulama yapılması konusunda girişimlerimiz var. Müfredatın uygulamalı olması çok önemli. Yine belediyelerin yaptığı trafik eğitim parklarında çocuklara elektrikli arabalarla değil hayatın gerçeği olan bisikletlerle eğitim verilmeli. Çünkü yasa çocuklara elektrikli araba kullanın demiyor. 11 yaşını doldurduğunda bisiklet kullanabilirsin diyor. Ama bu yetkinliğe gelinmesi için trafik eğitim parkları piyasaya konmuş. Fakat maalesef çoğu parklarda bisikletle eğitim yapılmıyor. Bunlar sorunlarımız. Bunların giderilmesi için yasal yönetmeliklerin değişmesi gerekiyor. Ayrıca bisikletlere karşı işlenen suçların cezaların arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili maalesef cezaların çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da bizi üzüyor" şeklinde konuştu.

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"GEÇEN HAFTADAN İTİBAREN İETT GARAJLARINDA EĞİTİM VERİYORUZ"

Murat Suyabatmaz, "Gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği'nde ne varsa o yasal yönetmeliklerin Türkiye'de de olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. Ayrıca 1 ay sürecek bir eğitime başladık İETT kaptan şoförlerine. Geçen haftadan itibaren İETT garajlarında eğitim veriyoruz. Bisikletlere karşı nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri, bisikletlilerin yasal hakları nedir, bir taşıttır. Bunları anlatıyoruz. Pek çok konunun sonunda bağlandığı nokta eğitim. Kurallar ve buna uymak gerekiyor. bisiklet, motorsuz bir taşıttır. Karayolunda hareket etme hakkına sahiptir. 11 yaşını bitirmiş herkes bisikletle trafiğe çıkabilir. Motorlu taşıtlara nasıl davranılıyorsa aynı şekilde davranılması gerekir. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için aslında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamu spotlarıyla aynı yaya geçitlerindeki yayaların haklarını nasıl anlattıysa ülkeye. Aynı şekilde kamu spotlarıyla bisikletçilerin de haklarının anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu hakların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emniyetle bir diyaloğumuz yok. Çünkü onların görevlerini yaptıklarına inanıyoruz. O yüzden bu konuda bizim bir şey sormamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten yakalama çabası içinde olduklarını inanıyorum. Yakalandığında da bilgi verileceğine eminim" diye konuştu.