Doğan Hızlan Ödülü ‘İnkılâp Edebiyatı’na

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Bu yıl üçüncüsü verilen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’ne jürinin oy birliğiyle, Şerif Eskin’in ‘İnkılâp Edebiyatı: Türkiye’de Uluslaşma, Kültürel İnşa Seferberliği ve Edebiyat’ başlıklı çalışması layık görüldü. Eskin’e ödülü 27 Eylül Cuma günü Pera Müzesi’nde düzenlenen bir törenle Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Çimen Günay - Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp ve Turhan Günay’dan oluşan seçici kurul kitabın ödüle değer bulunmasının gerekçesini, “İnkılâp edebiyatı’ anlayışını ve resmi politikaların toplumla birlikte edebiyatı da yönlendirme çabasını incelemesi, araştırmacılar için yeni bir alan açması, edebiyat tarihinin önemli bir dönemine ışık tutması, kapsamlı bir arşiv ve kaynak araştırmasına dayanması” olarak açıkladı.

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Ödül daha önce 2021 yılında Çimen Günay Erkol’un ‘Yaralı Erkeklikler - 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke’ kitabına, 2022 yılında ise Mert Öksüz’ün ‘Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Babıali Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri’ adlı çalışmasına verilmişti.