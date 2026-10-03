Doğan Hızlan Ödülü Edebi Babanın Reddi’ne verildi

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Ulusman’a ödülü perşembe akşamı Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle Doğan Hızlan tarafından sunuldu.

Eser, kadın yazarları yalnızca “erken dönem temsilcileri” ya da “yardımcı figürler” olarak değerlendiren geleneksel yaklaşımın ötesine geçerek; modernleşme, kamusallık, beden, eğitim, aile, şehirleşme ve bireyselleşme gibi meselelerin edebî kuruluşunda kadınların yaratıcı etkisini görünür kılan özenli bir çalışma olarak oy birliğiyle ödüle layık görüldü.

Pera Müzesi’nden gerçekleştirilen ödül töreni, Bilge Ulusman ve Olcay Akyıldız’ın söyleşisiyle devam etti. Ulusman’ın çalışması 2025 yılında Metis Kitap tarafından yayımlandı.