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Doğan Hızlan Ödülü Edebi Babanın Reddi’ne verildi

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#Doğan Hızlan Edebiyat Ödülü#Bilge Ulusman#Kadın Edebiyatı
Doğan Hızlan Ödülü Edebi Babanın Reddi’ne verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00

Sanat Kritik tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü; Edebi Babanın Reddi – Kadın Yazınında Kurucu Söylem, Türsel İşlev ve Anlatısal Arayışlar (1895-1950) adlı çalışmasıyla Bilge Ulusman’a verildi.

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Ulusman’a ödülü perşembe akşamı Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle Doğan Hızlan tarafından sunuldu.

Eser, kadın yazarları yalnızca “erken dönem temsilcileri” ya da “yardımcı figürler” olarak değerlendiren geleneksel yaklaşımın ötesine geçerek; modernleşme, kamusallık, beden, eğitim, aile, şehirleşme ve bireyselleşme gibi meselelerin edebî kuruluşunda kadınların yaratıcı etkisini görünür kılan özenli bir çalışma olarak oy birliğiyle ödüle layık görüldü.

Pera Müzesi’nden gerçekleştirilen ödül töreni, Bilge Ulusman ve Olcay Akyıldız’ın söyleşisiyle devam etti. Ulusman’ın çalışması 2025 yılında Metis Kitap tarafından yayımlandı.

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#Doğan Hızlan Edebiyat Ödülü#Bilge Ulusman#Kadın Edebiyatı

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