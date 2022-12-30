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BakÄ±rkÃ¶y'de DoÄŸan HÄ±zlan Halk KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe ve kÃ¼tÃ¼phaneye ismi verilen yazar DoÄŸan HÄ±zlan katÄ±ldÄ±. Toplamda 4 katlÄ± ve 180 kiÅŸilik kapasitede olan kÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ da yer aldÄ±,

TÃ¶rende konuÅŸan Bakan Ersoy, "YazÄ±larÄ±yla tÃ¼m sanat severlere bugÃ¼ne kadar ilham olan SayÄ±n HÄ±zlan eserleri ve beyefendi kiÅŸiliÄŸi ile de sanat edebiyat dÃ¼nyasÄ±ndaki sayÄ±lÄ± kiÅŸilerden biridir. DoÄŸan hocamÄ±z edebiyat eleÅŸtirmenliÄŸi konusunda duayen bir isimdir. Ã‡eÅŸitli Ã¶dÃ¼llerin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼len DoÄŸan HÄ±zlan aslÄ±nda edebiyatseverlerin kendisine sevgisi ve saygÄ±sÄ± ile en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±" diye konuÅŸtu.

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"2023 YILINA DA HIZLI BÄ°R BAÅžLANGIÃ‡ YAPACAÄžIZ"

Ersoy, "AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar neticesinde 2022 yÄ±lÄ±nda bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± olarak hizmet veren kÃ¼tÃ¼phane sayÄ±sÄ± bin 257'ye ulaÅŸtÄ±. 167 halk kÃ¼tÃ¼phanesini yeniden yapÄ±landÄ±rdÄ±k ve 60 halk kÃ¼tÃ¼phanesinin de iyileÅŸtirilme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ãœlkemizdeki tÃ¼m kÃ¼tÃ¼phanelerde 2018 yÄ±lÄ±nda 323 bin 316 metrekare olan toplam kapalÄ± alanÄ±mÄ±z, 2022 yÄ±lÄ±nda 399 bin 732 metrekareye; oturma kapasitemiz ise 97 bin 402'den, 114 bin 906'e yÃ¼kseltildi. 2023 yÄ±lÄ±na da hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapacaÄŸÄ±z. 13 Ocak itibarÄ±yla hizmete aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z Rami KÄ±ÅŸlasÄ±, Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼tÃ¼phanesi olacak. Rami KÄ±ÅŸlasÄ± hem bir sanat merkezi hem millet bahÃ§esi hem de herkese hitap edebilecek Ã¶zellikleri olan bir kÃ¼tÃ¼phane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2 buÃ§uk milyonluk kitap kapasitesi olacak. Ben ÅŸimdiden eminim ki, bu eser Ä°stanbullumuza Ã§ok yakÄ±ÅŸacak" dedi.

"KÃœTÃœPHANEDE DEÄžERLÄ° YAZAR DOÄžAN HIZLAN'A AÄ°T Ã–ZEL KOLEKSÄ°YONLAR DA BULUNACAK"

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan DoÄŸan HÄ±zlan Halk KÃ¼tÃ¼phanesi'ne dair bilgiler de veren Bakan Ersoy, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca EylÃ¼l 2021 tarihinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan ve DoÄŸan HÄ±zlan'Ä±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu kÃ¼tÃ¼phanenin mÃ¼lkiyeti VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ait. Eski eser tescilli olan binanÄ±n, kÃ¼tÃ¼phane olarak kullanÄ±labilmesine yÃ¶nelik proje restorasyonunu Ä°stanbul RÃ¶lÃ¶ve ve AnÄ±tlar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°stanbul Orhan Kemal Ä°l Halk KÃ¼tÃ¼phanesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. BinanÄ±n iÃ§inin tefriÅŸi de 'Ã‡ocuk ve Halk KÃ¼tÃ¼phanelerinin Ä°yileÅŸtirilmesi' projesi kapsamÄ±nda tamamlandÄ±. Toplamda 4 katlÄ± ve 900 metrekare kullanÄ±m alanlÄ± kÃ¼tÃ¼phanede; okuma-araÅŸtÄ±rma salonlarÄ±, engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik alanlar, eÄŸitim ve edebiyat sÃ¶yleÅŸilerinin yapÄ±labileceÄŸi etkinlik salonlarÄ±, resim, mÃ¼zik atÃ¶lyeleri ve spor aktivite alanlarÄ± bulunuyor. 180 kiÅŸi oturma kapasiteli olan kÃ¼tÃ¼phanede ayrÄ±ca DeÄŸerli Yazar DoÄŸan HÄ±zlan'a ait Ã¶zel koleksiyonlar da bulunacak. SayÄ±n HÄ±zlan'a bu deÄŸerli armaÄŸanÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z modern kÃ¼tÃ¼phanecilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla donatÄ±lan kÃ¼tÃ¼phanede 15 bini geÃ§kin kitap, sÃ¼reli yayÄ±n da bulunacak" ifadelerini kullandÄ±.

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"KÃœTÃœPHANELERÄ°N GELÄ°ÅžMESÄ° DE Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

AdÄ±na aÃ§Ä±lan kÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan DoÄŸan HÄ±zlan ise, "KitabÄ±n olduÄŸu yerde herkes kendini bulur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bilmediÄŸiniz bir ÅŸey Ã¶ÄŸreniyorsunuz. Ã–ÄŸrenilen her ÅŸey birdenbire insanÄ±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor. Kendisini, Ã§evreyi, ailesini, bÃ¼yÃ¼klerini ve kÃ¼Ã§Ã¼klerini tanÄ±masÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. KitabÄ±n bÃ¶yle bir yanÄ± var. KÃ¼tÃ¼phanelerin geliÅŸmesi de Ã§ok Ã¶nemli. Eskiden kÃ¼tÃ¼phaneler sabah 9'da aÃ§Ä±lÄ±r, akÅŸam 5'de kapanÄ±rdÄ±. Zaten herkes iÅŸinden Ã§Ä±kÄ±p o zaman kitap okuyabilecek. Åžimdi 7/24 aÃ§Ä±k olma meselesi Ã§ok iyi oldu" dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼tÃ¼phane kurdele kesilerek hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.