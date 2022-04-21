Doğan Hızlan Kütüphane açıldı! Teknolojik veriyi kitapla doğrulatın

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Beşiktaş’taki Yeni Levent Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin hizmetine sunulan Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Doğan Hızlan ve öğrenciler katıldı. Antalya’da 2012 yılında açılan Doğan Hızlan Kütüphanesi’nden sonra adını taşıyan ikinci kütüphanenin açılışında kitap okumanın önemini anlattığı bir konuşma yapan Hızlan, gençlere önemli mesajlar verdi:

‘UNUTULMAZ BİR GÜN’

“İnsanın yaşamında bazı günler vardır ki onlar unutulmaz. Ben böyle günlerden birini yaşıyorum. Bir insana, faniye verilecek bazı önemli unvanlar vardır. Bu unvan kitapla birleşiyorsa benim için unutulmazdır. Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Kitaplarda birçok sır var. Onları okuyarak kendimizi, ailemizi tanıyoruz ve bir de insanları anlamaya çalışıyoruz. Eğer kitaplardaki bilgileri hazmetmez, özümsemezsek dışarıdan eleştirilerle kendimizi aldatırız. Her günü değerlendirmek gerekir. Çok sevdiğimiz Behçet Necatigil, ‘Sevgileri yarına bırakmayın’ diyor. Okumayı da yarına bırakmamalı.

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‘HER TÜRLÜ OKUYUN’

Modern teknoloji hepimize çok büyük imkânlar sağladı ama teknolojinin getirdiği şeyler kitabı yok etmiyor. Teknolojinin getirdiklerine bakınca telefondan, internetten kitap okuyanları görüyorum. Kitaba dokunmanın ayrı bir tadı vardır ama ben okumanın her türlüsünü seviyorum. Ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez ile ilgili bir haber düştü bilgisayarıma. Haberde, ‘Marquez öldü ve veda mektubu yayınlandı’ yazıyordu. Tüm gazeteciler o haberi veda mektubu başlığıyla girmişti. Özel bir dostuma sordum ve haberin yanlış olduğunu öğrendim. Teknolojinin önünüze koyduklarını, kitaplarla doğrulatmayı ihmal etmeyin. Batı ve Doğu klasiklerini mutlaka okuyun. Bunun için edebiyatçı olmaya gerek yok. Birine derdinizi anlatırken, birini ikna etmeye çalışırken, birine sevdiğinizi söylerken Türkçeye muhtaç olacaksınız. Türkçeyi, kendi anadilini iyi bilmeden yurtdışına gidip dil öğrenmeye çalışanlar, dil kavramı oluşmadığı için başarılı olamıyor. Bu yüzden herkesin öncelikle anadilini çok iyi bilmesi gerekiyor ki bu da kitaplarla mümkün.”

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MAHMUT ÖZER: HEDEF 100 MİLYON KİTAP

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “COVID süreci bize okulların sadece eğitim öğretim yeri olmadığını, sosyalleşmenin, kültürel ve sportif faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir yandan okullarımızın eğitim kalitesini artırmaya çalışırken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğini esas aldık. Bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021’de ‘Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesiyle attık. 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu. İki ay gibi bir sürede her birine kütüphane yaptık ve kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Sadece kütüphane yapmadık kitap sayısını da artırdık. Başlarken 28 milyon kitap vardı, bugün kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 56 milyonu aştı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmak istiyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 7’ye çıkmış olacak. Edebiyata, kültüre, sanata gönül vermiş kişilerin, yaşayan efsanelerin adını kütüphanelerimize vereceğiz. Doğan Bey ile başladık çünkü o ömrü boyunca bizlere kalemiyle rehberlik etti, edebiyatın, kültürün ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bu okul artık onun okulu, bu öğrenciler onun öğrencileri. Tek isteğimiz arada bir gelip öğrencileri ziyaret etmeleri, halini hatırını sormaları.”

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13 BİN KİTAP VAR

Aynı anda 60 öğrencinin kullanabileceği Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde yaklaşık 13 bin kitap bulunuyor.