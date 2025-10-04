Doğan Hızlan eleştiri ödülleri verildi

Haberin Devamı

Türkiye’deki edebiyat eleştirisini teşvik etmeyi amaçlayan ödül kapsamında bu yıl, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Metis Yayıncılık tarafından yayımlanan ‘İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım’ adlı çalışmasıyla 4. Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri Ödülü’ne değer görüldü. Makale dalında ise iki isim ödüle layık bulundu. H. Nisa Yılmaz, “Molar Mimari’nin Ötesi: Tutkulu Perçem’i Trans Yapılar Işığında Okumak” başlıklı çalışmasıyla, Hülya Bayram ise “Roman Türünde Diyalektik ve Uzamsal Ütopyalar: Ankara ve Yalnızız Örnekleri” adlı makalesiyle ödül aldı.

Edebiyat ve akademi dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği ödül töreni 1 Ekim Çarşamba günü Pera Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Seval Şahin’in açış konuşmasıyla başlayan törende ödül kazanan eserler üzerine yapılan söyleşilerden sonra kazananlara ödülleri Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.