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'Doğalgazı çıkardığımızda müjdeyi vereceğiz'

#Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz#AK Parti
Doğalgazı çıkardığımızda müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de doğalgaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de büyükelçilerin güven mektubu takdim töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne de değindiği açıklamasında özetle şunları söyledi:

FİRE VERMEDİK

“19 yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Ülkemizin dört bir yanını alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdik. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım.

ABİDE OLACAK

BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4.5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız bizden çok, bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak.

BİRAZ SABIR

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Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğalgaz ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimizde, çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğalgazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek.”

Doğalgazı çıkardığımızda müjdeyi vereceğiz

BEŞTEPE’DE GÜVEN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis’i ve beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Degutis’in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. 

Doğalgazı çıkardığımızda müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti. (AA)

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#Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz#AK Parti

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