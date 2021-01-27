Doğalgazdan zehirlendiler! Soruşturma başlatıldı

Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi Cihangir Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında 2 çocuğuyla yaşayan Elif A.'nın (31) evinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Eşinden ayrı olan Elif A. ile çocukları Ebrar Ş. (5) ve Hazal Ş. (6), gazdan zehirlendi. Durumu fark eden anne, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri anne ve çocuklarını ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.