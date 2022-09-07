Doğalgazda biz iyiyiz AB ektiğini biçiyor

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(Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri) “Konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi, yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.”

(Türkiye’nin doğalgaz tedariki) “Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin’e karşı Avrupa’nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin’i de onlara karşı ‘Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım’ noktasına getirmiştir. Maalesef istemeyiz fakat Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.”