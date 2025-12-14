Doğalgaz üretimimiz 22 milyon metreküp

Haberin Devamı

Bakan Alparslan, özetle şunları söyledi: “Dünya rezervinin büyük bir kısmına sahip olduğumuz bor madeninde 2024 yılında 2.5 milyon ton satışla 1.3 milyar dolarlık gelir elde ettik, tarihi bir rekor kırdık. Nadir toprak elementleri kapsamında, Eskişehir Beylikova’da 125 km’den fazla sondaj yaparak 694 milyon tonluk dünyada tek sahada en büyük ikinci rezervi keşfettik. Yurtiçi ve yurtdışındaki kara ve deniz sahalarımızda günlük doğalgaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkardık. Bu üretim seviyesiyle konut tüketiminin yüzde 42’sine, sanayi tüketiminin yüzde 63’üne, toplam doğalgaz talebimizin de yüzde 15’ini karşılar hale geldik.”

GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANS 2026’DA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi: “Tüm sağlık tesislerimizdeki yatak sayımız bugün itibarıyla 270 bini aşmış durumda. 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz. Yıl sonuna kadar 857 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız. 2026 sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak. Günde 2 milyon 800 binden fazla muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binin üzerinde görüntüleme gerçekleştiriyoruz.”

MECLİS’TEN BÜTÇE MANZARALARI

47 METRELİK ÖNERGE LİSTESİ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul’da 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı. Akay, Plan Bütçe Komisyonu’nda verilen önergelerin olduğu 47 metrelik önerge listesini Genel Kurul salonunda açtı. İktidarın önergelere ‘Hayır’ demesine tepki gösterdi.

‘BİZİ ÇEKİYORLAR’

TBMM Genel Kurul’da Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşmeleri öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba selamlaşarak sohbet etti. Yenişehirlioğlu, basın balkonunu işaret edip ‘Bizi çekiyorlar’ diyerek gazetecilere el salladı.