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Doğalgaz tasarrufu için bütçe dostu tüyolar...

#Doğalgaz#Fatura#Tasarruf
Doğalgaz tasarrufu için bütçe dostu tüyolar...

Soğuk kış aylarında artan doğalgaz faturaları, vatandaşları kara kara düşündürüyor. İşte uzmanların önerdiği hem ısınmanızı sağlayacak hem de faturaları düşürecek enerji tasarruf yöntemleri...

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KOMBİYİ SIK SIK KAPATIP AÇMAYIN

Tasarruf için kombinin sürekli kapatılıp açılmasının faydası değil zararı vardır! Kesintili çalışma, sürekli ve ayarlı çalışmaya oranla daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Kombi düşük ısıda devamlı çalışır vaziyette tutulmalıdır.

YOĞUŞMALI TEKNOLOJİ TERCİH EDİN

Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucu açığa çıkan enerjiyi ve ayrıca oluşan su buharındaki ısı enerjisini çekerek daha etkin bir şekilde kullanır. Bu durum da enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

PETEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Mobilya, perde veya başka eşyaların radyatörlerinizin önünü kapatması, peteklerden gelen ısının oda içinde doğru yayılmasını engeller. Isının önünü kesmeyin.

ODA TERMOSTATI KULLANIN

Oda termostatı, wi-fi ile kontrol aparatı ve akıllı cihaz (telefon-tablet) uygulaması aracılığıyla kombinizi uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir cihazdır. Oda termostatlarının kullanılması sayesinde doğalgazdan yüzde 5 ile yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün.

ODALARDAKİ HAVAYI NEMLENDİRİN

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Nemli hava ısıyı iyi tutar. Kışın odaların sıcaklığını yükseltmek ve daha konforlu hale getirmek için, ufak bir su kabını radyatör üzerine koyarak ortamı nemlendirin. Evlerin dışa açılan kapıları ile ısıtılmayan veya soğutulmayan bölümlere (hol, tuvalet gibi) ait kapıları mümkün olduğunca kapalı tutun.

DIŞ CEPHE YALITIMINI YAPTIRIN

Bina dış cephe yalıtımı yüzde 40 tasarruf sağlar. Binanızda izolasyon yoksa ya da iyi bir izolasyon yapılmamışsa tasarruf yapmanız güçleşir. Özellikle de kış dönemlerinde dış ortam sıcaklığının düşmesiyle bina soğuktan etkilenir ve konutları ısıtmak daha güç olur.

GECELERİ PERDELERİ KAPATIN

Geceleri perdeleri kapalı tutun. Kuzeye bakan perde, panjur veya kepenkleri kapatın. Radyatörlerin arkasına (duvar ile radyatör arasına) bir tarafı alüminyum folyo ile kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.

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#Doğalgaz#Fatura#Tasarruf

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