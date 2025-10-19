Doğalgaz sızıntısı varken sigara yaktı

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğalgaz sızıntısı yaşanan alanda çakmakla sigara yakan bir kişi yangına yol açtı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada doğalgaz sızıntısı yaşandı. Mahallede durumu fark eden bir kişi, gaz şirketi ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, ekipler olay yerine gelmeden önce bir kişi sızıntı olan yerde sigara yakmak için çakmağını kullanınca yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak doğalgaz vanasını kapattı ve yangının söndürülmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, yangını çıkardığı değerlendirilen kişi ile o esnada bölgeden geçerken yaralanan 1 kişiyi hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.               

