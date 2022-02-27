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Doğalgaz faciası

#Doğalgaz#Zehirlenme#Hastane
Doğalgaz faciası

Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz ve Umut Batmaz evlerinde doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ailenin, apartmana üç gün önce Sivas’tan taşındığı öğrenildi.

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Ankara Keçiören’de önceki gece, İbrahim I., doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede polislere ifade veren İbrahim I., evlerinde kaçak olmadığını ve kokunun apartmandan geldiğini söyledi. Ekipler, apartman yöneticisini arayarak binayı boşaltmasını istedi. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Gaz ekipleri sevk edildi. Başkent Gaz ekibi, binadaki gaz akışını kesti. Gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit eden ekipler evin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı. Zorla eve giren ekipler, Döndü Batmaz (34) ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz’ın (5) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin, apartmana üç gün önce Sivas’tan taşındığı öğrenildi.

Çocuklarının cenazelerini teslim almak için Sivas’tan gelen baba Özgür Batmaz, “Şofbenden sızan gazdan dolayı öldüler. Çocuklarım oyun oynarken yığılıp kalmış, anneleri de koltukta uzanır halde bulunmuş” dedi. Döndü Batmaz’ın, eşi Özgür Batmaz ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle sıklıkla evi terk ettiği, en son tartışma üzerine çocuklarıyla Ankara’ya geldiği öğrenildi. Döndü Batmaz, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesi İsafakılı köyünde toprağa verildi.

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Öte yandan, İbrahim I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Doğalgaz#Zehirlenme#Hastane

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