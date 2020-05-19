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Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Doğalın Zıt Anlamlısı

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Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Doğalın Zıt Anlamlısı
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Doğal sözcüğü günlük hayatımızda sık sık kullanılan sözcüklerden bir tanesi olması nedeniyle merak edilmektedir. Duyduğunuzda acaba bu kelimenin zıt anlamlısı olan sözcük ne diye düşünmek istemeyen kişiler olabilir. Doğalın zıddı olan sözcüğü rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Peki, doğal sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Sizler için ayrıntılarıyla inceledik.

Doğal sözcüğü Türkçe bir kavramdır. İngilizce Natural sözcüğü ile aynı manaya gelmektedir. Doğal sözcüğünün zıt anlamlısı olan kelimesi ise yapay sözcüğüdür. Yapay sözcüğünün ayrıntılarını aşağıda detaylandırdık.

Doğal Zıt Anlamlısı

 Dilimizde kullanmakta olduğumuz sözcüklerin eş ve zıt anlamlısı olan kelimeler bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler, bahsedilen sözcük ile aynı anlama gelir fakat yazılışları farklıdır. Zıt anlamlı sözcükler ise mana açısından birbirinin tam zıddı sözcüklerdir.

 Doğal kelimesinin anlamını bildiğimizde zıddı olan kelimeyi bulmak daha kolay olmaktadır. Doğal kelimesi doğaya uygun olan, doğada karşılaşıldığı gibi manalarına gelmektedir. Bu durumda doğal sözcüğünün zıt anlamlısı ise yapay veya sunidir. TDK internet sitesinde yapay sözcüğünü doğadaki numunelerine benzetilerek beşer yoluyla üretilmiş veya yapılmış şeklinde açıklamaktadır. Doğada kendiliğinden olmayan, yapmacık olandır.

 

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