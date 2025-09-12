×
HABERLERGündem Haberleri

Doğal gaz için harekete geçildi! Pilot bölge olarak seçildi: Ücretsiz yapılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Kocaeli#Çevre Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 13:42

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, gelir seviyesi düşük 300 hanenin kömürden doğal gaza geçişi ücretsiz sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda "Doğal Gaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE ÜCRETSİZ

Proje kapsamında, özellikle kış aylarında katı yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak amacıyla, sosyal yardım alan ailelerin evlerine doğal gaz sistemleri ücretsiz olarak kuruluyor. Kombi, petek ve diğer tüm ekipmanların kurulumu, işçilik dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Pilot bölge olarak belirlenen Dilovası'nda yapılan 450 başvurudan ilk etapta 217'si uygun bulundu. 1 Ağustos'ta başlayan çalışmalarla bugüne kadar 30 hanenin doğal gaz dönüşümü tamamlandı.
Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması ve toplamda yaklaşık 300 haneye ulaşılması hedefleniyor.

