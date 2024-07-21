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Doğal gaz borusundaki patlamanın ardından yangın çıktı

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#Kayseri'#Doğal Gaz#Patlama
Doğal gaz borusundaki patlamanın ardından yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 02:05

Kayseri'de sanayi sitesinde doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6152’inci Sokak’taki bir iş yerinin yanındaki doğal gaz borusunda saat 22.99 sıralarında patlama meydana geldi.

Çevrede endişe aratan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, doğal gaz borusundan çıkan alevlere müdahale ederek, yakındaki iş yerine sıçramasını önledi.

Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de gaz akışını durdurdu.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kayseri'#Doğal Gaz#Patlama

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