Doğal dezenfektan nasıl yapılır? İşte evde dezenfektan yapımı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayınlan corona virüsün ardından hayatımıza giren kavramlardan biri de dezenfektan oldu. Yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir, bu nedenle zararlı etkileri de barındırabilir. Ancak doğal ürünlerle kendi dezenfektanınızı oluşturmak da mümkün. Peki, doğal dezenfektan nasıl yapılır? İşte evde dezenfektan yapımı için kullanabileceğiniz malzemeler…
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ardından dezenfektanlara ilgi arttı. Dezenfektanların tükenmesi ve fiyatlarının bir anda artmasıyla birlikte doğal dezenfektan arayışları başladı. Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir; bu yüzden ancak belirli koşullarda uygulanır. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir. Ancak her evde bulunan doğal malzemelerden de dezenfektan yapmak mümkün. Peki, doğal dezenfektan nasıl yapılır?
Karbonat; güçlü kokuları ve biriken pislikleri azaltan organik bir üründür. Sağlığa, güzelliğe ve ev temizliğindeki etkileri inanılmaz bir maddedir. Sirke gibi evimizi temizlikte ve dezenfekte etmekte kullanılır. Karbonat, Banyo yüzeyinde kullanıldığında virüs ve bakterilerle savaşır. Hatta bazı durumlarda sirkeyi ve karbonatı kombine de edebilirsiniz.
Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları ve yerleri temizleyebilirsiniz.
EVDE DOĞAL KOKULU DEZENFEKTAN TARİFİ
- 200 ml temiz su
- 2,5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel
- 23 damla limon yağı
- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı
- 10 okaliptus yağı
- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı
Karışımı çalkayabileceğiniz kapaklı bir şişeye su ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine geriye kalan malzemeleri ekleyin ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işleminin yanı sıra malzemeleri bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz.
Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra püskürtmeli bir şişeye koyun.
Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
- 250 ml beyaz sirke
- 250 ml su
- 10 damla lavanta esansı.
YAPILIŞI
Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunduğunuz ortama günde üç kez uygulamanız yeterli olur. Hazırlanan bu karışımı özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için de son derece güvenli kullanabilirsiniz.
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