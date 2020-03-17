Doğal dezenfektan nasıl yapılır? İşte evde dezenfektan yapımı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ardından dezenfektanlara ilgi arttı. Dezenfektanların tükenmesi ve fiyatlarının bir anda artmasıyla birlikte doğal dezenfektan arayışları başladı. Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir; bu yüzden ancak belirli koşullarda uygulanır. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir. Ancak her evde bulunan doğal malzemelerden de dezenfektan yapmak mümkün. Peki, doğal dezenfektan nasıl yapılır?

Karbonat; güçlü kokuları ve biriken pislikleri azaltan organik bir üründür. Sağlığa, güzelliğe ve ev temizliğindeki etkileri inanılmaz bir maddedir. Sirke gibi evimizi temizlikte ve dezenfekte etmekte kullanılır. Karbonat, Banyo yüzeyinde kullanıldığında virüs ve bakterilerle savaşır. Hatta bazı durumlarda sirkeyi ve karbonatı kombine de edebilirsiniz.

Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları ve yerleri temizleyebilirsiniz.

EVDE DOĞAL KOKULU DEZENFEKTAN TARİFİ

200 ml temiz su

2,5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel

23 damla limon yağı

10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

10 okaliptus yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Karışımı çalkayabileceğiniz kapaklı bir şişeye su ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine geriye kalan malzemeleri ekleyin ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işleminin yanı sıra malzemeleri bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz.

Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra püskürtmeli bir şişeye koyun.

Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

250 ml beyaz sirke

250 ml su

10 damla lavanta esansı.

YAPILIŞI

Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunduğunuz ortama günde üç kez uygulamanız yeterli olur. Hazırlanan bu karışımı özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için de son derece güvenli kullanabilirsiniz.