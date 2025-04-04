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Doğadan toplayıp kilosunu 35 liradan satıyorlar! Günlük 2 bin liraya varan gelir... Birçok ülkeye ihraç ediliyor

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#Afyonkarahisar#Salyangoz#Toprak
Doğadan toplayıp kilosunu 35 liradan satıyorlar Günlük 2 bin liraya varan gelir... Birçok ülkeye ihraç ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:59

Bahar aylarında yumuşayan topraktan çıkmaya başlayan salyangozlar, birçok kişi tarafından toplanıp alıcılara kilosu 35 liradan satılıyor.

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla yumuşayan topraklar gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor.

Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor. İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor.

İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

Doğadan toplayıp kilosunu 35 liradan satıyorlar Günlük 2 bin liraya varan gelir... Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ihraç ediliyor. İhraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.

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#Afyonkarahisar#Salyangoz#Toprak

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