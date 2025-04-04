Doğadan toplayıp kilosunu 35 liradan satıyorlar! Günlük 2 bin liraya varan gelir... Birçok ülkeye ihraç ediliyor

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla yumuşayan topraklar gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor.

Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor. İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor.

İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.