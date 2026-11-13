Doğadan topladığı mantar Nurcan'ı hayattan kopardı

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Olay, 6 Kasım’da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kaybetti. 2 çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin ikindiden sonra İsabeyli Mahallesi’ndeki Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.