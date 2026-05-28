Doğadan tahrip edilerek toplanmayacak... Türkiye’nin salepleri tescillendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin ilk yerli salep çeşitleri olan ‘Bal Yumru’ ile ‘Bol Yumru’nun resmen tescil edildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce yaklaşık 20 yıldır sürdürülen yumrulu salep türlerinin kültüre alınması çalışmaları meyvesini verdi.

‘TARLADA YETİŞTİRİLECEK’

Türkiye’nin ilk yerli salep çeşitleri olan ‘Bal Yumru’ ve ‘Bol Yumru’ resmen tescil edildi. Ülkemizde yüzyıllardır kültürel ve ekonomik önemi bilinen salep bitkisinde, tescilli yerli çeşitlerin kazanılması, tarım sektörümüz açısından son derece anlamlı ve kıymetli bir dönüm noktasıdır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüzün özverili çalışmalarıyla dünyada ve ülkemizde bir ilki başardık. Artık salep, doğadan tahrip edilerek toplanan bir bitki olmaktan çıkıp, tarla koşullarında standartlara uygun şekilde üretilen bir ürün haline geliyor. ‘Bal Yumru’ ve ‘Bol Yumru’ isimli çeşitlerimiz hem genetik kaynaklarımızı koruma altına alacak hem de üreticimize yüksek verimli, güvenilir bir üretim kapısı aralayacak.

Tescil edilen bu çeşitler Türkiye’nin kıyı bölgelerinde yetiştirilecekler. Bu alanlarda üretici birlikleri kurularak üretim alanları genişledi. Enstitümüz tarafından özel sektöre damızlık yumru ve fide temini yapıldı. Talebin çok fazla olması nedeniyle artık üretim materyali temini tamamen özel sektör tarafından yapılıyor. Bu türlerin tescil edilmesi ile hem verim artışı hem üretim alanı artışı hedefliyoruz. İki veya daha fazla yumru yapması birim alandan daha yüksek verim alınmasını sağlıyor. Ülkemiz açısından en büyük getirisi, doğadan toplanması yasak olan salep türlerinin tarla koşullarında yetiştirilerek doğadaki tahribatın önüne geçilmesine katkı sağlaması.

‘ÜRETİMDE YENİ DÖNEM’

Bunun yanında dünyada ilk defa uygulanan bu yöntem sayesinde üretimin artması ve bunun sonucunda ülkemizden yasak olan salep ihracatının da önünü açabilecek. 20 yıl önce başlatılan kültüre alma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye salep üretiminde yeni bir döneme giriyor. Böylece salep türlerinin doğadan toplanmasının önüne geçilerek endemik türler korunacak. Birden fazla yumru veren çeşitlerle üretim kapasitesi artacak. Halen 400 dönüm alanda yapılan 150 tonluk yıllık üretim, yerli çeşitlerle birlikte daha profesyonel ve karlı bir yapıya kavuşacak.”

ILIMAN İKLİMDE YETİŞİYOR

- BİLİMSEL adı ‘Orchis sancta’ olan bitki, genellikle çam ve meşe ormanları arasında yayılış gösteren tek yıllık bir orkide türü. Bol Yumru, kıyı bölgeleri ve ılıman iklim için uygun.

Bilimsel adı ‘Serapias vomeracea’ olan bu bitki genellikle çayırlıklar ve sulak alanlarda yayılış gösteren tek yıllık bir orkide türü. Sulak yerleri tercih ediyor. Bal Yumru, kıyı bölgeleri ve ılıman iklim için uygun.