Doğadaki sürpriz dostluk: Tilkiyle sohbet edip elleriyle besledi

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Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaşın hayvanla sohbet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre vakit geçirdi.

Tilkinin yanına sakin bir şekilde yaklaşan ve elinden yiyecek almasını sağlayan vatandaşın hayvanla sohbet etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çevredekilerin de ilgisini çeken anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin vatandaştan aldığı yiyecekleri tükettiği ve vatandaşın hayvanla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.