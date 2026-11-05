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Doğadaki sürpriz dostluk: Tilkiyle sohbet edip elleriyle besledi

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#Tilki Dostluğu#Erzincan Doğa#Hayvanlarla İletişim
Doğadaki sürpriz dostluk: Tilkiyle sohbet edip elleriyle besledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 08:22

Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiyi yanına çağırarak çerez veren bir vatandaşın hayvanla kurduğu diyalog renkli anlara sahne oldu. Elinden yiyecek alarak karnını doyuran tilki ve vatandaşın görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi.

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Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaşın hayvanla sohbet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre vakit geçirdi.

Doğadaki sürpriz dostluk: Tilkiyle sohbet edip elleriyle besledi

Tilkinin yanına sakin bir şekilde yaklaşan ve elinden yiyecek almasını sağlayan vatandaşın hayvanla sohbet etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.
Çevredekilerin de ilgisini çeken anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin vatandaştan aldığı yiyecekleri tükettiği ve vatandaşın hayvanla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.

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#Tilki Dostluğu#Erzincan Doğa#Hayvanlarla İletişim

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