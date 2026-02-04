×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Doğada gezen bir grup fark etti! Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | 'Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü'

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Sason#Cami
Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 11:19

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömük yaylasında köylüler tarafından tesadüfen keşfedilen gizemli yeraltı camisi, basına yansımasının ardından büyük ilgi görmeye başladı. Tarihi yapıyı görmek isteyen ziyaretçiler Batman ve çevre illerden bölgeye akın ediyor.

Haberin Devamı

Doğada gezen bir grup vatandaşın kayalık bir yamacın altında fark ettiği küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısının içindeki mimari detaylar, yapının bilinmeyen bir tarihe ait olabileceğini düşündürüyor.

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Yapının içerisinde mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar bulunuyor.

Gözden KaçmasınBu kentte kış çok zor geçiyor Esnaf, dükkanına ulaşmak için kardan tünel yaptıBu kentte kış çok zor geçiyor! Esnaf, dükkanına ulaşmak için kardan tünel yaptıHaberi görüntüle

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Haberlerin ardından meraklı ziyaretçilerin ilgisini çeken yeraltı camisini görmek için 40 kişilik bir grupla bölgeye gelen vatandaşlardan Ramazan Gümüş, "Burası yeni keşfedilmişti. Biz de çok merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken önemli bir tarihi dokuya sahip" dedi.

Haberin Devamı

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay ise "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının bazıları tarafından türbe olduğu, bazıları tarafından ise tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor ve bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" diye konuştu.

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Batman'dan gelen ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan da yapının bakımsız durumda olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var. Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor. Tamamen klasik İslam mimarisi özellikleri taşıyor. Restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Yeraltı camisini ziyaret eden vatandaşlar, yapının mimarisi ve farklı özellikleriyle daha önce karşılaştıkları yapılardan ayrıldığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Doğada gezen bir grup fark etti Basına yansıyınca bölgeye ziyaretçi akını başladı | Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Sason#Cami

BAKMADAN GEÇME!