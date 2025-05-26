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Doğada bitkin bulundu: Annesiz kalan sevimli yavru ayı korumaya alındı

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#Yavru Ayı#Ayı#Orman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 12:44

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

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Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Doğada bitkin bulundu: Annesiz kalan sevimli yavru ayı korumaya alındı

Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğada bitkin bulundu: Annesiz kalan sevimli yavru ayı korumaya alındı

 

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#Yavru Ayı#Ayı#Orman

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